Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Eritre Enformasyon Bakanlığının 3 Nisan tarihli açıklamasında Türkiye'ye yapılan mesnetsiz atıfların üzüntüyle karşılandığı, söz konusu ifadelerin yanlış bilgilendirmeden kaynaklandığına inanıldığı ifade edildi.

Açıklamada şu değerlendirmelerde bulunuldu:

"Afrika'nın stratejik ortaklarından biri olarak Türkiye, Afrika ülkeleriyle çok boyutlu iş birliğini sürdürmekte ve kıtanın güvenliği ve istikrarına büyük önem atfetmektedir. Bu kapsamda, Etiyopya ve Eritre ilişkilerindeki normalleşme sürecinden ve Afrika Boynuzu'nun istikrarı bağlamında meydana gelen gelişmelerden duyulan memnuniyet muhtelif vesilelerle kamuoyuyla paylaşılmıştır."

Kaynak: AA