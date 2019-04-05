Hafter güçlerine ait resmi Facebook hesabından yapılan yazlı açıklamada, Trablus'un güneyindeki stratejik öneme haiz Kasr bin Gaşir, Vadi er-Rabi' ve Suk el-Hamis bölgelerinin ele geçirildiği belirtildi.

Söz konusu bölgeler, Trablus'un merkezine yaklaşık 27 ila 40 kilometre uzaklıkta bulunuyor.

Uluslararası Trablus Havalimanı çevresinde şiddetli çatışmalar

Öte yandan Kasr bin Gaşir Belediye Başkanı Muhammed Accac, Libya'daki "Ahrar" televizyonuna yaptığı açıklamada, bölgeye yakın bir mesafede bulunan ve 2014'ten bu yana hava trafiğine kapalı tutulan Uluslararası Trablus Havalimanı çevresinde şiddetli çatışmalar yaşandığını söyledi.

Libya'nın doğusundaki askeri güçlerin lideri General Halife Hafter, dün yayımladığı ses kaydında, Trablus'u ele geçirmek için saldırı başlattıklarını açıklamıştı.

Kaynak: AA