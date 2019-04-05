İran devlet medyasının haberine göre, son dönemde etkili olan şiddetli yağışlar nedeniyle Şiraz'a bağlı Kohmere Sorhi bölgesindeki nehir suları yükseldi. Bu sırada bölgede piknik yapmakta olan 5 kişilik bir aile sulara kapıldı.

Bölgeye ulaşan kurtarma ekipleri 2 kişiyi nehirden sağ olarak çıkarırken, 2 kadın ve 1 çocuğun ise cansız bedenlerine ulaşıldı.

İran'ın 25 eyaletinde etkili olan şiddetli yağışlar nedeniyle meydana gelen sel felaketi ülkede büyük hasara ve can kayıplarına yol açmıştı.

Kaynak: AA