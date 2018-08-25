Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu Tataristan'da

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Kazan'daki temaslarına Tataristan Cumhuriyeti Devlet Danışmanı ve Birinci Cumhurbaşkanı Mintimer Şaymiyev ile yaptığı görüşmeyle devam ettiğini belirtti.

Kazan’daki temaslarımıza RF #Tataristan Cumhuriyeti Devlet Danışmanı ve Birinci Cumhurbaşkanı Mintimer Şaymiyev ile görüşmemizle devam ettik. Tarihi Bolgar şehri ve Sviyajsk adasının yenilenmesi projeleri ile Bolgar İslam Akademisi hakkında bilgi aldık. pic.twitter.com/YeaqBBGmiL — Mevlüt Çavuşoğlu (@MevlutCavusoglu) 25 Ağustos 2018

Çavuşoğlu, ayrıca tarihi Bolgar şehri ve Sviyajsk Adası'nın yenilenmesi projeleri ile Bolgar İslam Akademisi hakkında bilgi aldı.

Kaynak: AA