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Türkiye terörle mücadelede Libya'nın yanında

Türkiye'nin Trablus Büyükelçiliği Libya'da düzenlenen terör saldırısını kınadı, "Türkiye, terörle mücadelede kardeş Libya'nın yanındadır" mesajını yayımladı.

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Türkiye terörle mücadelede Libyanın yanında

Türkiye'nin Trablus Büyükelçiliği, Libya'daki Wadi Kaam güvenlik kontrol noktasına dün düzenlenen terör saldırısını kınadı.

Büyükelçilik, Wadi Kaam güvenlik kontrol noktasına yönelik saldırıya ilişkin kınama ve taziye mesajı yayımladı.

Mesajda, mübarek Kurban Bayramı sırasında Wadi Kaam güvenlik kontrol noktasına düzenlenen terör saldırısının kuvvetle kınandığı bildirildi.

Menfur saldırıda hayatlarını kaybedenlere Allah'tan rahmet ve yaralananlara acil şifalar dilenen mesajda, "Türkiye, terörle mücadelede kardeş Libya'nın yanındadır." ifadesi kullanıldı.

Kaynak: AA

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