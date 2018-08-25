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Çin uzaya ikiz navigasyon uydusu fırlattı

Çin, Beidou-3 (Kuzey Yıldızı) serisine ait ikiz uyduyu uzaya fırlattı.

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Çin uzaya ikiz navigasyon uydusu fırlattı

Çin Merkez Televizyonunun (CCTV) haberine göre, Beidou-3 (Kuzey Yıldızı) serisine ait ikiz uydu ülkenin Sıçuan eyaletindeki Şiçang Uydu Fırlatma Merkezinden Long March (Uzun Yürüyüş) 3B tek taşıyıcı roketiyle uzaya gönderildi.

Beidou-3 navigasyon uydusu serisinin 35. ve 36. uyduları oldukları belirtilen ikiz uydunun fırlatmadan yaklaşık 3 saat sonra yörüngelerine girdiği ifade edildi.

Fırlatmanın Long March roket serisinin 283'üncü misyonu olduğu kaydedilen haberde, Beidou-3 serisine ait uyduların yörüngede yapılacak bazı testlerin ardından hizmet vermeye başlamasının beklendiği bildirildi.

Bu yıl sonuna kadar uzaya gönderilecek yeni navigasyon uydularıyla yörüngedeki Beidou-3 serisine ait uyduların sayısının 18’e ulaşacağı belirtiliyor.

Beidou Navigasyon Uydu Sistemi, Çin’de 2000, Asya-Pasifik bölgesinde de 2012’den itibaren hizmet vermeye başlamıştı.

Çin’in Beidou navigasyon sistemi tamamlandığında ABD’nin GPS (Küresel Konumlandırma Sistemi), Avrupa Birliği’nin Galileo, Rusya’nın Glonass sisteminin ardında dünya genelinde hizmet veren 4’üncü küresel navigasyon sistemi olacak. 

Kaynak: AA

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