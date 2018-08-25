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ABD Dışişleri Bakanı Pompeo'nun Kuzey Kore programı iptal edildi

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo'nun gelecek hafta yapacağı Kuzey Kore ziyareti iptal edildi.

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ABD Dışişleri Bakanı Pompeonun Kuzey Kore programı iptal edildi

ABD Başkanı Donald Trump, art arda paylaştığı sosyal medya mesajlarında "Dışişleri Bakanı Mike Pompeo'dan şu anda Kuzey Kore'yi ziyaret etmemesini istediğini" belirtti.

Trump kararına gerekçe olarak Kuzey Kore'nin nükleer silahlardan arındırılması konusunda yeterli ilerleme sağlanamamasını gösterdi.

ABD Başkanı, "Çin'in bu konuda üzerine düşeni yapmadığını" savundu, "Çin ile ticaret sorunu çözüldüğünde, Pompeo Kuzey Kore'ye gidecektir" mesajı verdi.

Kuzey Kore Lideri Kim Jong Un'a "En sıcak dilekleri ve saygılarını sunduğunu" yazan Trump, "Onu yakında görmek için sabırsızlanıyorum" ifadelerini kullandı. 

Kaynak: TRT Haber 

Etiketler: mike pompeo, Kuzey Kore, Donald Trump, abd
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