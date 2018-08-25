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Türkiye Diyanet Vakfı'ndan Kamerun'da kurban yardımı

Türkiye Diyanet Vakfı, Kamerun'da ihtiyaç sahibi 3 bin 750 aileye kurban eti ulaştırdı.

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Türkiye Diyanet Vakfından Kamerunda kurban yardımı

Türkiye Diyanet Vakfı (TDV) tarafından yapılan açıklamada, Kamerun'un iki bölgesinde yaklaşık bin hisse kurban kesimi yapan vakfın 3 bin 750 aileye kurban eti ulaştırdığı belirtildi.

Açıklamada, "Türkiye Diyanet Vakfı, milletimizin vekaletle emanet ettiği kurbanları güvenle yerine ulaştırdı. Bu sene kurban vekaletinde geçen seneyi geride bırakarak yeni bir rekora imza atan TDV, 145 ülkede yapılan kurban organizasyonunu başarıyla tamamladı." ifadesine yer verildi.

TDV gönüllülerinin, Kurban Bayramı'nı dünyanın farklı bölgelerindeki Müslümanlarla geçirdiği vurgulanan açıklamada, bayramın birleştiriciliğini ve yardımlaşmayı bizzat deneyimledikleri, Türkiye’yi ümmetle bir kez daha kaynaştırma fırsatı bulduğu kaydedildi.

Kaynak: AA  

Etiketler: türkiye diyanet vakfı, TDV, kamerun, kurban, yardım
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