Türk Kızılayı Senegal ve Moritanya'da yüzleri güldürdü

Türk Kızılayı Senegal Ekip Başkanı Suat Çıtlak yaptığı açıklamada, Senegal'in Dakar, Matam, Podor ve Touba bölgesinde 4 bin 550 hisselik 650 büyükbaş kurban kesildiğini belirtti.

Çıtlak, özellikle Birleşmiş Milletler Dünya Gıda Örgütü tarafından yayınlanan paporda, Matam ve Podor bölgesinin açlık sınırında olduğu ve gıdaya ihtiyaç duyulduğu açıklanmasının ardından, Türk Kızılayı'nın ramazan ve kurban faaliyetlerinin çoğunu Matam ve Podor bölgesine kaydırdığını ifade etti.

Matam, Podor ve Touba bölgesinde 2 bin 618 hisselik 374 kurbanlığın kesim ve dağıtımı yapılarak yaklaşık 16 bin kişiye ulaştırıldı.

Türk Kızılayı ekipleri Moritanya ve Senegal arasındaki ırmağı geçerek, Moritanya Matam'da yaklaşık 250 kişilik kurban eti dağıtımı yaptı.

Dakar‘da merkezde, Thienaba, Thies, M’bour, yetimhaneler, engelli dernekleri ve küçük köyler olmak üzere 276 büyükbaş kurbanlık kesimi yapılarak 12 bin kişiye ulaştırıldı.

Kaynak: AA