Yemen'in Beyda ilinde şiddetli çatışma: 13 ölü

Yemen ordusunda görevli komutanlardan Yarbay Abdulvehhab Buhaybah orduya ait "26sepnews" haber sitesine yaptığı açıklamada, Husilerle hükümet güçleri arasında Melacim ilçesine bağlı El-Beyad kavşağında dün geceden bu yana şiddetli çatışmalar yaşandığını açıkladı.
Buhaybah, çatışmalar sırasında 13 Husi militanın öldüğünü, 18'inin yaralandığını, aynı zamanda Husilerin elindeki "Zilzal" füzesinin de ele geçirildiğini aktardı.
Beyda ili Yemen'in kuzeyi ile güneyi arasında bağlantı noktasında yer alıyor.
Kaynak: AA