Meksikalı çift, "Diriliş Ertuğrul'u izleyerek İslamiyetle tanıştı. Dizinin sevilen karakteri "Abdurrahman Alp"e hayat veren oyuncu Celal Al ile birlikte Kelime-i Şahadet getiren Meksikalı çift Müslüman oldu.

Oyuncu Celal Al, Amerika Müslüman Cemiyeti tarafından Los Angeles'ta düzenlenen yıllık kongreye katıldı.

TRT ekranlarında izlenme rekorları kıran Diriliş Ertuğrul hayranları da oradaydı. Meksikalı çift, programın bitiminde ünlü oyuncu ile bir araya geldi. Müslüman olmak istediklerini söyledi.

Çift, Celal Al ile birlikte Kelime-i Şahadet getirdi. İslamiyeti seçen Meksikalı çift, daha sonra kendilerine hediye edilen Kur'an-ı Kerim'i öptü.

Kaynak: TRT Haber, AA