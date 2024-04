Dindar Amerikalılar, İncil satan Trump'ı topa tuttu

Trump, sosyal medya platformu Social Truth ve Twitter üzerinden salı günü yaptığı paylaşımlarda takipçilerinden İncil satın almalarını istedi.

Kapağında ABD bayrağının yanı sıra "Tanrı ABD'yi Kutsasın" ifadelerinin yer aldığı İnciller, bazı Hıristiyanlardan eleştiri topladı.

İlk kez 2021'de basılan ve 59,99 dolara satılan İncil'in içinde Amerikan Bağımsızlık Bildirisi ve Bağlılık Yemini metinleri de yer alıyor.

Sosyal medya kullanıcıları, kasımda yapılacak seçimlerde ABD Başkanı Joe Biden'a karşı yarışacak Trump'ın İncil satışını "sapkınlık" ve "kutsal metne saygısızlık" diye niteledi.

"Kendi güç arayışı uğruna inancımızı ele geçirmeye çalışıyor"

Rahip Benjamin Cremer, İncil satışı için "Bir demagog kendi güç arayışı uğruna inancımızı ele geçirmeye çalışıyor" yorumunu yaptı.

Yazar ve tarihçi Jemar Tisby ise İncil'in içinde Amerikan Bağımsızlık Bildirisi, Bağlılık Yemini ve ABD Anayasası metinlerinin yer almasının kabul edilemez olduğunu savunarak, "İncil'e bu eklemelerin yapılması, devlet ve kilise ayrımını tamamen ortadan kaldırıyor" ifadelerini kullandı.

Washington Post'ta yayımlanan analizdeyse Trump'ın "fırsatçı davranarak" böyle bir İncil satmakla büyük hata yaptığı savunuldu. Analizde, "Trump'a inanlar bu İncilleri alıp okurlarsa, büyük kusurlara sahip siyasi kahramanlarından vazgeçmek için sayısız neden bulabilirler" dendi.

Happy Holy Week! Let’s Make America Pray Again. As we lead into Good Friday and Easter, I encourage you to get a copy of the God Bless The USA Bible. @TheLeeGreenwood https://t.co/1KK5QgVK85 pic.twitter.com/XoCIeGDpAg