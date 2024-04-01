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Dünya
Times of İsrael 01.04.2024 06:48

İsrail Merkez Bankası'ndan hükümete savunma harcamaları uyarısı

İsrail Merkez Bankası başkanı Amir Yaron, hükümeti askeri bütçedeki genişlemeyi dengelemek için savunma dışı harcamaları dizginleyerek "sorumlu maliye politikası" uygulamaya çağırdı.

İsrail Merkez Bankası'ndan hükümete savunma harcamaları uyarısı
[Fotoğraf: Depo Photos]

İsrailli milletvekilleri bu ay Gazze'de altı aydır süren savaşı finanse etmek için on milyarlarca şekel ekleyen değiştirilmiş 2024 devlet bütçesini onayladılar.

İsrail Merkez Bankası yöneticisi Amir Yaron, savunma bütçesinin büyüklüğünü bilinçli bir şekilde belirlemek için "bir an önce savunma ve sivil fonksiyonların katılımıyla bir komite kurulmalı" çağrısında bulundu.

Yaron, "İsrail'in önümüzdeki yıllardaki savunma ihtiyaçlarını belirlemeli ve ekonomi üzerindeki tüm sonuçları dikkate alan çok yıllı bir bütçe programı formüle etmeli" dedi.

Savunmaya 5,4 milyar dolar ek harcama

İsrail, önümüzdeki yıl savunmaya 20 milyar şekel (5,4 milyar dolar) kadar harcama eklemeyi planlıyor.

Yaron, İsrail ekonomisinin, özellikle düşük işgücü verimliliği ve ultra Ortodoks Yahudi erkeklerin işgücü piyasasına entegre olmasını engelleyen önemli zorluklarla karşı karşıya olduğunu söyledi.

Yaron, "Mevcut zorluklarla uğraşırken, aynı zamanda ekonomideki temel zorluklarla mücadele ederken ve büyümeyi tetikleyen unsurları teşvik ederken sorumlu ekonomi politikasının uygulanması, sürdürülebilir büyümenin sağlanmasına yardımcı olacaktır" dedi.

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