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Dünya
AA 31.03.2024 22:29

Çin, Hindistan ile ihtilaflı sınır bölgesindeki yerlere yeni coğrafi isimler verdi

Çin, Hindistan ile Himalayalar'da sınır anlaşmazlığının bulunduğu bölgedeki bazı yerlere yeni coğrafi isimler verdi.

Çin, Hindistan ile ihtilaflı sınır bölgesindeki yerlere yeni coğrafi isimler verdi
[Fotograf: Reuters]

Vatandaşlık İşleri Bakanlığından yapılan açıklamada, Çin'in Tibet Özerk Bölgesi'ne bağlı olduğunu savunduğu Hindistan'ın Arunaçal Pradeş eyaletindeki bazı yerleşimlerin ve yer şekilleri isimlerinin "standartlaştırma" amacıyla değiştirildiğini bildirildi.

Açıklamaya göre, Çin'in "Zangnan" (Güney Tibet) olarak adlandırdığı bölgedeki 11 yerleşim, 12 dağ, 4 nehir, bir göl, bir dağ geçidi ve bir düzlük, resmi dil olan Mandarin Çincesi ve Tibetçe sözcüklerle yeniden adlandırdı.

Mülki idare birimlerinin oluşturulması ve adlandırılmasından sorumlu bakanlık, ayrıca yeniden adlandırılan yerlerin detaylı enlem ve boylam bilgilerini içeren yüksek çözünürlüklü bir harita yayımladı.

Hindistan Başbakanı Modi'nin bu ayın başında bir tünel açılışı için bölgeyi ziyaret etmesi, Çin tarafından protesto edilmişti.

Çin-Hindistan sınır anlaşmazlığı

Çin ile Hindistan arasındaki Himalaya Dağları'nın çevrelediği belirsiz sınır hattı, ülkeler arasında egemenlik tartışmalarına neden oluyor. Akarsular, göller, buzullar ve karlı zirvelerin bulunduğu 3 bin 500 kilometrelik sınır, tarafları sık sık karşı karşıya getiriyor.

Pekin, "Güney Tibet" olarak adlandırdığı Hindistan'ın Arunaçal Pradeş eyaletindeki 90 bin kilometrekarelik toprakta hak iddia ederken Yeni Delhi, Aksay-Çin platolarını kapsayan 38 bin kilometrekarelik alanın Çin tarafından işgal edildiğini savunuyor.

Taraflar, 1962'de iki ülke arasında savaşa sebep olan sınır ihtilafını uzun yıllardır çözemezken, sınırda zaman zaman gerginlik tırmanıyor.

Sınırın batısında Ladakh bölgesindeki Galvan Vadisi'nde 15 Haziran 2020'de Hint ile Çin askerleri arasında çıkan çatışmada 20 Hint askeri hayatını kaybetmişti. Çin de söz konusu çatışmada 4 askerinin öldüğünü açıklamıştı.

Sınır hattındaki gerginlikler, dünyanın en büyük ordularına sahip ülkelerin kamuoylarındaki "savaş" söylemleriyle daha da artmıştı.

İki ülke sınır anlaşmazlığının çözümü için diplomatik görüşmelerin yanı sıra, sınırdaki gerginliklerin önlenmesi için kolordu komutanları düzeyinde askeri görüşmeler yürütüyor.

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