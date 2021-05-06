Dibeybe, Katar merkezli Al Jazeera kanalına verdiği mülakatta Libya krizindeki son gelişmelere ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Türkiye ile Libya arasında imzalanan Deniz Yetki Alanlarının Sınırlandırılmasına İlişkin Mutabakat Muhtırası hakkında şunları söyledi:

"Libya ve Türkiye arasındaki deniz anlaşması konusunda Yunanistan ile aynı fikirde değiliz. Libyalıların çıkarına hizmet eden bu anlaşmadan ayrılmayacağız."

Libya Başbakanı, ülkenin doğusundaki paralı askerlerin Libya'dan çıkarılması yönünde iyiye işaretler olduğunu da söyledi.

Dibeybe, silahlı kuvvetler kurumu hariç devlet kurumlarının yüzde 80’ini birleştirdiklerini belirtti.