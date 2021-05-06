Londa'nın ev sahipliğinde yapılan G7 Ülkeleri Dışişleri Bakanları Toplantısı tamamlandı.

Toplantının ardından yazılı açıklama yapıldı. Çin, Rusya ve koronavirüs salgınının "dünyanın en büyük mevcut tehditleri" olduğu belirtildi.

Rusya'ya sert eleştiriler

Yayınlanan ortak bildirgede Rusya'ya yönelik sert eleştiriler yer aldı. "Rusya'nın istikrarsızlaştırıcı faaliyetlerinin devam etmesinden derin endişe duyuyoruz" denildi.

Rusya'nın demokrasileri baltalamaya ve Ukrayna'yı tehdit etmeye çalıştığı vurgulandı.

Moskova'dan Ukrayna sınırından ve Kırım'dan kuvvetlerini tamamen çekmesi istendi.

Çin'e "özgürlük" çağrısı

Bildirgede, Çin’in ekonomik gücünü “zorbalık” yapmak için kullandığı ifade edildi.

Bölgesel ve küresel barışı, güvenliği ve refahı teşvik etmek için Çin ile çalışma fırsatlarının arandığının aktarıldığı bildirgede Çin'e insan haklarına ve temel özgürlüklere saygı göstermesi çağrısı yapıldı.

"Pekin yönetimini kurallara dayalı uluslararası sisteme yapıcı bir şekilde katılmaya davet ediyoruz" denildi.

Suriye, İran ve Libya

Bildirgede, Esad rejimi ve destekçilerinin Suriye'dek düzenli insani yardıma erişimin engellenmesine yönelik girişimleri de kınandı. "Suriye'nin yeniden inşasına yardımcı olmayı düşünebiliriz" denilldi.

"İran'ın nükleer silah geliştirmesini engellemeye kararlıyız" denilen bildirgede, İran'a "Balistik füze faaliyetlerini durdurma ve bölgesel barışı güçlendirmede yapıcı rol oynama" çağrısı yapıldı.

Bildirgede ayrıca, Berlin Süreci'nden bu yana Libya'da kaydedilen ilerlemenin memnuniyetle karşılandığı belirtildi.