Malezya'da sokak kısıtlamasının kapsamı genişletildi
Malezya'da 6 bölgede ilan edilen kısmi sokağa çıkma kısıtlamasının kapsamı, başkent Kuala Lumpur ile Johor, Terengganu ve Perak eyaletlerine genişletildi.
Savunma Bakanı İsmail Sabri Yakub 7-20 Mayıs'ta geçerli olmak üzere başkent Kuala Lumpur'un bütün bölgelerinde COVID-19 nedeniyle kısmi sokağa kısıtlamasının uygulanacağını söyledi.
Sokak kısıtlamasının kapsamı genişletildi
Johor eyaletindeki kısmi sokağa çıkma kısıtlaması Johor Bahru, Kulai ve Kota Tinggi kentleriyle sınırlı tutulacak. Taiping kenti ve Larut Matang Selama bölgesinde kısıtlama geçerli olacak.
İsmail, Terengganu eyaletinde ise COVID-19 vakalarının yüksek olduğu 14 ilçede kısmi sokağa çıkma kısıtlamasının yürürlüğe gireceğini açıkladı.
Kısmi sokağa çıkma kısıtlaması kurallarının gün içinde detaylı olarak ilan edileceğini ifade eden İsmail, ramazan bayramı boyunca halkı COVID-19 tedbirlerine azami uyum göstermeye çağırdı.
Malezya'da koronavirüs salgınında son durum
Savunma Bakanlığı dün, Selangor eyaletindeki 6 ilçede 6-17 Mayıs tarihlerinde kısmi sokağa çıkma kısıtlaması ilan etmişti.
Şimdiye kadar 424 bin 376 kişinin COVID-19 testinin pozitif çıktığı Malezya'da, virüs kaynaklı can kaybı sayısı 1591'e ulaştı.
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