Haber Giriş: 6 Mayıs 2021 Perşembe 05:09Son Güncelleme: Kaynak: AA
Kamala Harris'in ilk ziyaretleri Meksika ve Guatemala'ya
[Fotoğraf: Reuters]
ABD Başkan Yardımcısı Harris, ilk yurt dışı ziyaretini 7-8 Haziran'da Meksika ve Guatemala'ya gerçekleştirecek.
Kamala Harris, Rhode Island eyaletine yaptığı bir ziyaret esnasında, gazetecilere açıklamalarda bulundu.
Biden'ın, mart ayında Meksika sınırındaki göçmenlik krizi ile ilgilenmesi için görevlendirdiği Harris, ilk yurt dışı ziyaretini 7-8 Haziran tarihlerinde Meksika ve Guatemala'ya yapacağını açıkladı.
Harris'in bu ülkeleri ziyareti esnasında, ABD'ye yönelik göçmenlik akınını ele alması bekleniyor.
Etiketler: Kamala Harris ABD
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