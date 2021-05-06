Kamala Harris, Rhode Island eyaletine yaptığı bir ziyaret esnasında, gazetecilere açıklamalarda bulundu.

Biden'ın, mart ayında Meksika sınırındaki göçmenlik krizi ile ilgilenmesi için görevlendirdiği Harris, ilk yurt dışı ziyaretini 7-8 Haziran tarihlerinde Meksika ve Guatemala'ya yapacağını açıkladı.

Harris'in bu ülkeleri ziyareti esnasında, ABD'ye yönelik göçmenlik akınını ele alması bekleniyor.