Federal Başsavcılıktan yapılan açıklamaya göre, Türk vatandaşları Özgül E. 16 Mayıs'ta Heidelberg'de, Alman vatandaşı Serkan K.17 Mayıs'ta Hamburg'da ve Türk vatandaşı İhsan C. 18 Mayıs’ta Bochum'da yabancı terör örgütü üyesi olma suçlamasıyla gözaltına alındı.

Özgül E.'nin 2003'ten bu yana terör örgütünde aktif olduğu ve Nisan 2004'e kadar Amsterdam'daki basın ofisinde üst düzey pozisyonda bulunduğu aktarılan açıklamada, bu kişinin diğer çalışanlara örgüt içi iletişimde rapor hazırlanması için talimat verdiği, para topladığı ve sahte kimliklerin dağıtılmasında görev aldığı vurgulandı.

Örgüte gelir sağlamak için konser düzenledi

Açıklamaya göre, Özgül E., Haziran 2014'te Almanya'da örgüt yandaşlarının katıldığı ve gelirinin örgüt için toplandığı bir konser düzenledi; Aralık 2015-Şubat 2016 arasında İstanbul'da örgüt için çeşitli görevler üstlendi. Şahsın görevleri arasında örgüt üyelerine eğitim verilmesi, propaganda faaliyetlerinin düzenlemesi, köşe yazılarının ve gerilla savaşı eğitim programının hazırlanmasının da bulunduğu aktarıldı.

Açıklamada, "Özgül E. en geç Ocak 2017'den sonra Federal Almanya'da örgütün Almanya sorumlusu olarak tayin edildi" ifadesi kullanıldı. Özgül E.'nin, bu kapsamda örgüt için para toplamak, etkinlikleri koordine etmek, sahta kimlik temin etmeye yardımcı olmak ve kaçakçılık suçlarına karıştığı vurgulandı.

Açıklamada, Özgül E'nin şubata kadar Almanya'da örgütün çeşitli etkinliklerine katıldığı bilgisi paylaşıldı.

İlgili açıklamaya göre, Serkan K. ise 2014'ten 2018'e kadar Almanya'da DHKP-C için faaliyette bulundu. Bu kişinin ilk önce örgütün gençlik komitesi üyesi olduğu, 2015'ten sonra da sözde Hamburg sorumlusu olarak görev yaptığı aktarıldı.

Açıklamada, Serkan K.'nin örgütün zaman zaman "Hamburg, Bremen ve Berlin'den” oluşan sözde "Kuzey Bölgesi" sorumlusu da olduğu aktarıldı.

Başsavcılık, İhsan C.'nin de Eylül 2015'ten beri örgütün Frankfurt/Darmstadt, Saarbrücken, Stuttgart, Ulm, München, Augsburg ve Nürnberg bölgelerini kapsayan sözde "Güney Bölgesi" sorumlusu olduğunu duyurdu.

Özgül E 17 Mayıs'ta, Serkan K. ve İhsan C 18 Mayıs'ta hakim karşısına çıkarıldı ve tutuklandı.