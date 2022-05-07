Terör örgütü üyeleri, kaçtıkları Almanya'da faaliyetlerini rahatça sürdürüyor.

Üniversitelerde, düşünce kuruluşlarında ve siyasi partilerde izlerine rastlamak mümkün.

Başta PKK ve FETÖ olmak üzere birçok terör örgütü ve uzantısı alman akademi dünyasında kendisine geniş alan buluyor. Bir yandan kendi eğitim kurumlarını açıyorlar, diğer yandan çeşitli düşünce kuruluşları aracılığı ile eğitim dünyasında Türkiye karşıtlığını aşılamaya çalışıyorlar.

Almanya'da PKK ve FETÖ varlığı

PKK, Almanya'nın terör örgütü listesinde. Ancak buna rağmen örgütün üniversitelerdeki varlığına göz yumuluyor.

Üniversitelerdeki terör örgütü üyeleri, Türk öğrencileri de tehdit ederek baskı altına almaya çalışıyor.

Gazeteci ve yazar Aydın Enes Seydanlıoğlu, "Radikal ve marjinal sol kökenli gruplar, Almanya'daki göçmenler arasında azınlık olmalarına rağmen, yorum üstünlüğü bu kesimin elindedir. Özellikle 12 Eylül 1980 darbesi sonrası Türkiye'den Almanya'ya siyasi saiklerle gelen bir kitle söz konusudur. Bu göç dalgası sonrası bu kesim Almanya'da çeşitli dernekler ve çatı organizasyonlar kurmaya başladı. 90'lı yıllara gelindiğinde bu kitleden hatırı sayılır bir grup daha da radikalleşti ve politize oldu" diyor.

"Üniversite ve siyasette varlar"

Aydın Enes Seydanlıoğlu, Seydanlıoğlu, Türkiye karşıtlarının Almanya'da siyasi partilerde aktif rol aldıklarına dikkat çekti:

"Birçok üniversitedeki öğrenci yapılanmaları da PKK'ya yakın ve benzeri grupların etkisi olduğunu söylemek mümkün. Özellikle Suriye'de DEAŞ ile mücadele sonrasında Almanya'ya yeni bir rol biçildi ve üniversite yapılanmalarında da bu durum çok baskın ve etkili bir hale evrildi. Aynı zamanda bazı alman siyasi partilerde yer alan bu gençlerin Türkiye karşıtı etkilerini hissetmek de mümkün"

Seydanlıoğlu, terör örgütleri ile iltisaklı bu kişilerin birçok alanda görev aldıklarını belirtti.

Seydanlıoğlu, "Kimisi gazetecilik yapmakta, kimisi ise akademi camiası içinde hayatını idame ettirmektedir. Bütün bunlarla birlikte bu kesim Almanya kamuoyunda farklı kesimlerin seslerinin duyulmaması noktasında da çok etkili. Yani Türkiye'nin pozisyonunu alman kamuoyunda alışılagelmişin dışında ifade etme çabaları hemen bastırılıyor" açıklamasını yaptı.

Seydanlıoğlu, Alman kamuoyundaki olumsuz Türkiye algısının, üniversite ve düşünce kuruluşlarındaki terör örgütleriyle bağlantılı isimler tarafından domine edildiğinin altını çizdi.

Haber: Yahya Kurtkaya