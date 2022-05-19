Japonya Başbakanı Kişida Fumio, düzenlediği basın toplantısında ülkesinin, Ukrayna'nın finansal zorlukları karşısında bu ülkeye desteğini artıracağını açıkladı.

Rusya'nın saldırıları sonrası Ukrayna'nın mali durumunun bozulduğuna dikkati çeken Kişida, Ukrayna tarafından "kısa vadeli fonların desteklenmesi amacıyla çağrılar" aldıklarını söyledi.

300 milyar dolarlık ek yardım

"Bir G-7 ülkesi olarak bu tarz ihtiyaçları karşılamaları gerektiğini" söyleyen Kişida, ülkesinin, Ukrayna'ya yönelik 300 milyon dolar daha mali yardım sağlayacağını açıkladı.

Böylelikle Japonya'nın Ukrayna'ya mali yardım hacmi, geçen ay açıklanan 300 milyon dolarlık yardımla, toplamda 600 milyon dolara erişmiş olacak.



