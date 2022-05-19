Bild gazetesinin polise dayandırdığı haberi göre, ülkenin kuzeyindeki Bremerhaven kentindeki bir Alman okuluna ateş açıldı ve bir kişi ağır yaralandı.

Bild, silahlı saldırının ardından bir kişinin gözaltına alındığını ve ikinci bir şüphelinin de sailahla kaçtığını duyurdu.

Saldırı Lloyd Gymnasium'da gerçekleşti, silah sesleri duyan bir kız öğrenci polisi aradı.

Okul idaresi acil yardım hattı kurdu, veliler okul önünde toplandı.

Polis konuyla ilgili daha fazla detay açıklamadı.