Suriye'nin doğusundaki Deyrizor iline bağlı Salhiye ilçesinde, Beşşar Esed rejimi ve İran destekli terör örgütleri ile terör örgütü YPG/PKK arasındaki gerginlik devam ediyor.

Yerel kaynaklara göre, geçen hafta rejim yanlısı grupların Fırat Nehri'nin doğusuna yönelik operasyon talepleriyle ilgili açıklamaları nedeniyle başlayan gerginlik, terör örgütü YPG/PKK öncülüğündeki SDG'nin çağrısıyla sokak gösterilerine dönüştü.

Kaynaklar, terör örgütü YPG/PKK ve sahadaki destekçisi ABD'nin, Esed rejimi ve İran destekli yabancı terörist grupların Fırat Nehri'nin kuzeyindeki Salhiye, Hüseyniye, Marra, Hatla, Şebni, Mazlum ve Kaşham yerleşimlerinden çekilmesini istediğini ifade diyor.

Rejim kontrolündeki söz konusu bu yerleşimler, Deyrizor'da rejim ve YPG/PKK işgalindeki alanları birbirinden ayırıyor.

Karşılıklı açıklamalar

İran destekli terör gruplarından Liva El Bakr komutanlarından Fadi Ufeys'in Rus askeri yetkililer ile görüştüğü sırada Fırat'ın doğusuna saldırı planlarına yönelik sözleriyle başlayan gerginlik, karşılıklı açıklamalarla tırmanmıştı.

Bakkara aşireti üyesi Ufeys, Esed rejiminin YPG/PKK'yı "ayrılıkçı" bir örgüt olarak tanımlamasından sonra yayınlanan bir videoda, terör örgütünün elindeki tüm alanları ele geçireceklerini söylemişti.

Ufeys, Rus askeri yetkililerle görüşme esnasında çekilen videoda, Fırat'ın doğusuna operasyon talep etmiş, ayrıca başta Bakkara aşireti olmak üzere tüm aşiretlerin Esed rejimini desteklediğini iddia etmişti.

Ufeys'in açıklamalarından sonra terör örgütüne bağlı sözde Deyrizor askeri meclisi bir açıklama yayınlayarak, Ufeys'in, Bakkara aşiretini temsil etmediğini ve bölgelerini her türlü saldırıya karşı koruyacaklarını duyurdu.

Karşılıklı açıklamaların ardından, SDG adını kullanan terör örgütü YPG/PKK, başta Esed rejimi kontrolündeki alanlarla geçiş noktasının bulunduğu Salhiye ve diğer yerleşimlerde gösteriler düzenlenmesi çağrısında bulundu.

Salhiye'de gösteriler

Rejim ve destekçileriyle terör örgütü YPG/PKK arasındaki gerginlik, örgütün halkı gösterilere davet etmesiyle sokaklara yansıdı.

Fırat'ın doğusunda terör örgütünün işgalindeki alanlar ile rejim kontrolü altındaki bölgeleri birbirine bağlayan Salhiye'de halk, İran ve Esed karşıtı pankartlarla gösteriler düzenledi.

SDG içindeki Arap aşiretlerin desteklediği göstericilere, Esed rejimi kontrol noktasına doğru yürümeleri üzerine rejim güçlerince müdahale edildi.

Yerel kaynaklara göre, 5 kişinin hayatını kaybettiği gösterilerde rejim güçlerinin müdahalesiyle 19 kişi de yaralandı. Kaynaklar, rejim askerleri ve İran destekli yabancı terörist grupların Salihiye'deki rejim noktasına yürüyen halkı durdurmak için yerlere mayın döşediği bilgisini de aktardı.

Gösteriler nedeniyle "bölgeye Rus kuvvetlerinin geldiği" iddia edildi.

Deyrizor'daki durum

Suriye'nin petrol kaynakları açısından en zengin kenti Deyrizor'un doğusu YPG/PKK'nın, batısı ise rejimin, fiilen ise İran destekli yabancı terörist grupların işgalinde.

Bölgede yaşayan Araplar, örgütün petrolü çalarak İran destekli gruplara satmasını son dönemde defalarca protesto etmişti.

ABD öncülüğündeki koalisyon güçlerine ait savaş uçakları da geçen aylarda YPG/PKK'dan Esed rejimine petrol taşıyan tankerleri havadan hedef alarak durdurmuştu. YPG/PKK, ABD desteğiyle Suriye'de petrol kaynaklarının yaklaşık yüzde 70'ini işgal etmeye devam ediyor.

Kaynak: AA