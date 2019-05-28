Terör örgütü DEAŞ, Irak'ın Kerkük, Salahaddin, Enbar, Musul ve Diyala vilayetlerinde çiftçilerin geçim kaynağı ekinlerini özellikle gece geç saatlerde ateşe veriyor.

Irak İçişleri Bakanlığı Sivil Savunma Genel Müdürü Kadım Selman basına yaptığı açıklamada, "Irak genelinde 5 bin dönümlük tarım arazisi ateşe verildi" dedi.

Yangınların terör örgütü DEAŞ tarafından çıkarıldığını söyleyen Selman, "Arazilerin ateşe verilmesinin önüne geçmek için kriz masaları oluşturuldu" diye konuştu.

Binlerce dönüm arazi de yangından kurtarıldı

Kadım Selman, birçok noktaya hızla ulaşarak yangınların önüne geçmeyi de başardıklarını, böylece ülke genelinde 111 bin dönümlük tarım arazisini yangından kurtardıklarını ifade etti.

Ateşe verilen tarım arazilerinin yer aldığı kentlerdeki sivil savunma müdürlüklerinde, malzeme ve ekipmanlarının yetersiz olduğuna dikkat çeken Selman, hükümetten acil bir şekilde destek talep ettiklerini aktardı.

"DEAŞ vatandaştan intikam alıyor"

Sivil Savunma Genel Müdürü Selman, askeri anlamda Irak'ta güç kaybeden terör örgütü DEAŞ'ın kendisine destek vermeyen vatandaş ve çiftçilerden intikam almak için lokal saldırılarla ekinlerini ateşe verdiğini dile getirdi.

Selman ayrıca, DEAŞ'ın tarım arazilerinin içinden geçen yüksek gerilim hatlarını patlatma yöntemini kullanarak daha geniş alanların zarar görmesini amaçladığını belirterek, bunun önlenmesi için güvenlik güçlerinin üzerine düşen önemli görevler olduğunu hatırlattı.

Terör örgütü DEAŞ, Haziran 2014'te Musul başta olmak üzere Irak topraklarının 3'te 1'ini ele geçirmişti. Irak güvenlik güçleri, Aralık 2017'de söz konusu toprakları büyük ölçüde geri almıştı.

Kaynak: AA