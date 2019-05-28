Yetkililer, Amazonas'ın Manaus kentindeki Anisio Jobim Cezaevi yerleşkesinde bulunan 3 hapishanede, 42 mahkumun ölü bulunduğunu açıkladı.

Amazonas eyaleti cezaevi biriminden yapılan açıklamaya göre, mahkumların boğularak öldüğü tahmin ediliyor.

Brezilya Adalet ve Kamu Güvenliği Bakanlığı, cezaevlerinde durumun kontrol altına alınması için özel kuvvet ekiplerinin sevk edildiğini duyurdu.

Manaus kentindeki Anisio Jobim Cezaevi'nde önceki gün ziyaret saatinde mahkumlar arasında çıkan kargaşa ve kavgada 15 mahkum yaşamını yitirmişti.

Aynı cezaevinde, 2017'nin ocak ayında çıkan ayaklanmada da 56 mahkum hayatını kaybetmiş, çok sayıda mahkum kargaşadan faydalanarak firar etmişti.

Kaynak: AA