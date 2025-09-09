Az Bulutlu 21.6ºC Ankara
AA 09.09.2025 10:24

Davetsiz gittikleri düğünde 60 bin dolar çalan 2 kişi gözaltına alındı

ABD'nin California eyaletinde davetsiz gittikleri düğünde 60 bin dolar ve çekleri çalan 2 kişinin gözaltına alındığı belirtildi.

Davetsiz gittikleri düğünde 60 bin dolar çalan 2 kişi gözaltına alındı

NBC News'ün Glendale polisinden yapılan açıklamaya dayandırdığı haberine göre, Armean Shirehjini ve Andranik Avetisyan adlı iki kişi, 31 Ağustos'ta Los Angeles kentinin Glendale bölgesindeki bir düğün salonuna davetsiz girdi.

Açıklamada, şüphelilerden birinin düğün töreni sırasında çifte hediye edilen yaklaşık 60 bin dolar ve çeklerin konulduğu kutuyu alarak kaçtığı, diğerinin de dışarıda bekleyen araçla kaçışa yardım ettiği kaydedildi.

Güvenlik kamerası kayıtlarından tespit edilen şüphelilerin Los Angeles merkezinde yakalandığı belirtilen açıklamada, evlerinde yapılan aramalarda çok sayıda silah, uyuşturucu madde ve çalıntı çeklerin bulunduğu aktarıldı.

Açıklamada, hırsızlık, uyuşturucu satışı ve yasa dışı silah bulundurma suçlamalarıyla gözaltına alınan şüphelilerin, hakim karşısına çıkarılacağı ifade edildi.

