

Rusya ve ABD ilişkileri yeni bir döneme giriyor.

İstanbul'daki tarihi görüşmenin ardından ilk adım, Moskova'dan geldi.

Vaşington Büyükelçisi olarak görev yapacak isim belirlendi.

Açıklama, Rusya Dışişleri Bakanlığı'ndan geldi.

İstanbul'daki görüşmelerde Rus heyete başkanlık eden Aleksandr Darçiyev, Rusya'nın yeni Vaşington Büyükelçisi oldu.

Darçiyev'in ismi, görüşmeler sırasında Amerikan heyetine iletildi.

Amerika Birleşik Devletleri de Darçiyev'e yeşil ışık yaktı.

Rusya Dışişleri Bakanlığı, ABD'ye atadıkları büyükelçi için Washington tarafından agreman verildiğini bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Rusya ile ABD heyetleri arasında ikili ilişkilerin normalleştirilmesi kapsamında büyükelçilik faaliyetlerine yönelik İstanbul'da dün toplantı yapıldığı anımsatıldı.

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Amerikan tarafı toplantıda, Dışişleri Bakanlığının Kuzey Atlantik Departmanı Müdürü Aleksandr Darçiyev'in, Rusya'nın Washington Büyükelçisi olarak atanmasına dair agremanı nota ile birlikte teslim etti. Darçiyev, en kısa zamanda Washington'a gidecek."

Rusya-Ukrayna Savaşı ile tırmanan iki ülke arasındaki gerilim, diplomatik misyonların durumuna da yansımıştı.

Rusya'nın Vaşington Büyükelçiliği görevine Ekim ayından bu yana kimse atanmamıştı.

İstanbul'daki görüşmede, bu konuda atılacak somut adımlar belirlenmişti.