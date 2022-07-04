Haber Giriş: 4 Temmuz 2022 Pazartesi 17:25Son Güncelleme: Kaynak: İHA
Danimarka'daki AVM saldırganına 24 gün hapis cezası
[Fotoğraf: AFP]
Danimarka'nın başkenti Kopenhag'da alışveriş merkezine saldıran kişinin akıl sağlığı yerinde olmadığı gerekçesiyle 24 gün hapis cezasına çarptırıldı.
Danimarka’nın başkenti Kopenhag’da bulunan Amager bölgesindeki Field's AVM’de dün akşam saatlerinde silahlı saldırı düzenlenmişti.
Polis, saldırıda 3 kişinin hayatını kaybettiğini, 4 kişinin ise ağır yaralandığını açıklamıştı.
Akıl sağlığı yerinde değil, 24 gün hapis
Yetkililer, gözaltına alınan 22 yaşındaki saldırganın akıl sağlığının yerinde olmadığının tespit edildiğini belirtti.
Bu nedenle saldırganın 24 gün boyunca kapalı bir koğuşta hapis yatacağı duyuruldu.
Polis Başmüfettişi Soren Thomassen, saldırının mevcut kanıtlara dayanarak bir terör eylemi olarak görülemeyeceğini ve zanlının başkalarıyla birlikte hareket ettiğine dair bir belirtinin olmadığını söyledi.
Etiketler: Danimarka
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