Danimarka’nın başkenti Kopenhag’da bulunan Amager bölgesindeki Field's AVM’de dün akşam saatlerinde silahlı saldırı düzenlenmişti.

Polis, saldırıda 3 kişinin hayatını kaybettiğini, 4 kişinin ise ağır yaralandığını açıklamıştı.

Akıl sağlığı yerinde değil, 24 gün hapis

Yetkililer, gözaltına alınan 22 yaşındaki saldırganın akıl sağlığının yerinde olmadığının tespit edildiğini belirtti.

Bu nedenle saldırganın 24 gün boyunca kapalı bir koğuşta hapis yatacağı duyuruldu.

Polis Başmüfettişi Soren Thomassen, saldırının mevcut kanıtlara dayanarak bir terör eylemi olarak görülemeyeceğini ve zanlının başkalarıyla birlikte hareket ettiğine dair bir belirtinin olmadığını söyledi.