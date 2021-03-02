Avrupa’da islam karşıtlığının ve ırkçılığın yaygınlaştığı ülkelerden biri de Danimarka. Bu kesimlerin oyu ile ayakta duran Sağcı popülist Danimarka Halk Partisi yeni öneri sundu. Müslümanlara ayrımcılığı körüklemeye yönelik öneri tepki çekti.

Parti vatandaşların dinlerinin kamuya açık bir sicile kaydedilmesi için çağrı yaptı, din beyanı zorunluluğu istedi.

Öneride göçmenlik ve vatandaşlık kurallarının elden geçirilmesinin bir parçası olarak vatandaş olmak isteyenlerin hangi dine inandıklarını beyan etmesinin zorunlu olması talep edildi.

Bazı milletvekilleri ise Müslüman olmanın Danimarka vatandaşlığından kimseyi alıkoymaması gerektiğine dikkat çekti.

Vatandaş olmak isteyenlere zorluk getirme talebi

Parti aynı zamanda yabancı uyruklularla evli olan başvuru sahiplerine vatandaşlık verilmesinin yasaklanmasını istedi.

Vatandaş olmak isteyenlerin halihazırda sabıka kayıtları olmadığını, mali olarak kendi kendilerine yeterli olduklarını göstermeleri ve Danimarka dili ve genel bilgi testini geçebileceklerini kanıtlamaları gerekiyor.

Eşin uyruğuna göre vatandaşlık reddi

Danimarka Halk Partisi hükümetin önerilerini değerlendireceğini dile getirdi.

Ancak eşinin uyruğuna göre bir kişinin vatandaşlık yolunu engellemenin Avrupa Vatandaşlık Sözleşmesi'ne aykırı olduğu, dolayısıyla önerinin temelsiz olduğu vurgulanıyor.

