Haber Giriş: 2 Mart 2021 Salı 11:16Son Güncelleme: Kaynak: AA
ABD'de polisle çatışan 17 yaşındaki iki genç öldü
ABD'nin Oklahoma eyaletine bağlı Muskogee kasabasında, polisle çatışan 17 yaşındaki iki genç hayatını kaybetti.
Polisten yapılan açıklamaya göre ekipler, kamyon hırsızlığı ihbarı üzerine olay yerine gitti.
Yaşanan kovalamaca hırsızların kullandığı kamyonun kaza yapmasıyla son buldu.
Biri kız iki genç öldü
Polisin araçtan kaçan hırsızların ateşine karşılık vermesi sonucu 17 yaşındaki kız öldü. Olay yerinden kaçan diğer genç ise saklandığı ormanlık alanda kendini vurdu.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Etiketler: ABD
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