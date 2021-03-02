Polisten yapılan açıklamaya göre ekipler, kamyon hırsızlığı ihbarı üzerine olay yerine gitti.

Yaşanan kovalamaca hırsızların kullandığı kamyonun kaza yapmasıyla son buldu.

Biri kız iki genç öldü

Polisin araçtan kaçan hırsızların ateşine karşılık vermesi sonucu 17 yaşındaki kız öldü. Olay yerinden kaçan diğer genç ise saklandığı ormanlık alanda kendini vurdu.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.