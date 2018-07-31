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Danimarka'da burka ve peçe yasağı protestoları başlıyor

Danimarka'da yarın yürürlüğe girecek kamusal alanda burka ve peçe yasağı getiren kanuna karşı düzenlenecek protesto için hazırlıklar sürüyor.

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Danimarkada burka ve peçe yasağı protestoları başlıyor

Danimarka'da geçen yıldan bu yana tartışılan kamusal alanda burka ve peçe yasağı düzenlemesi, parlamentoda yapılan oylamada 30'a karşı 70 oyla kabul edilmişti. Yarından itibaren yürürlüğe girecek yasaya karşı düzenlenecek protesto gösterileri için hazırlıklar devam ediyor.

Yasaya göre, kamusal alanda burka ve peçe yasağını ihlal edenlere 1000 kron (700 lira) ceza kesilecek. 

Yasağı 4 kez ve daha fazla sayıda ihlal edenler ise her yeni ihlalde 10 bin kron (7 bin lira) para cezasına çarptırılacak.

Bir grup, Danimarka'daki yasağı protesto için üzerinde "Benim kıyafetim, benim seçimim" yazılı bir pankart hazırlıyor.

Danimarkalılar yasağı protestoya hazırlık için kurulan atölyede peçe bağlamayı öğreniyor.

Danimarka'da burka ve peçe yasağından sonra sünnet karşıtı imza kampanyası da başlatılmıştı.

Kaynak: AA, Reuters

Etiketler: yasak, protesto, peçe, hijab, danimarka, burka
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