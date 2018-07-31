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Çin yer gözlem uydusu fırlattı

Çin, yer gözlem uydusu Gaofın-11’i Taiyuan Uydu Fırlatma Merkezi'nden yörüngesine gönderdi.

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Çin yer gözlem uydusu fırlattı

Çin, ülkenin kuzeyindeki Şaanşi eyaletinde bulunan Taiyuan Uydu Fırlatma Merkezi'nden Long March -4B (Uzun Yürüyüş) roketi ile yörüngesine yer gözlem uydusu Gaofın-11'i fırlattı.

Çin televizyonu CCTV'nin haberine göre Gaofın-11 yer gözlem, şehir planlama, karayolu şebekesi tasarımı, tarımsal alanlarda kullanılacak.

İpek Yolu'nun canlandırılmasına hizmet edecek

Uydu ayrıca İpek Yolu’nun yeniden canlandırılmasını hedefleyen "Kuşak ve Yol" girişimi kapsamında da hizmet verecek.

Gaofın uydu projesi 2010 yılında başlatılmıştı.

Çin önceki gün Beidou-3 (Kuzey Yıldızı) serisine ait ikiz navigasyon uydularını uzaya fırlatmıştı.

Kaynak: AA

Etiketler: yörünge, yer gözlem uydusu, uydu fırlatma merkezi, ipek yolu, Gaofın-11, çin
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