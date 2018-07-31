  • 31 TEMMUZ 2018, SALI

TRT Haber

  • DOLAR 4.913
    EURO 5.763
  • BIST 96528.91
    ALTIN 192.506
Reklamı Kapat
Buradasınız : » » Filipinler Devlet Başkanı 68 lüks otomobili parçalattı

Filipinler Devlet Başkanı 68 lüks otomobili parçalattı

Filipinler Devlet Başkanı Rodrigo Duterte, uyuşturucu mafyaları ve yolsuzlukla mücadele kararlılığını göstermek için operasyonlarda ele geçirilen 68 lüks otomobili parçalattı.

yazıyı büyüt yazıyı küçült

Filipinler’in Cagayan adasındaki Santa Ana şehrinde düzenlenen parçalama işlemi geçtiğimiz Mart ayında da yapılmıştı. Devlet Başkanı Duterte, bütün mücadeleye rağmen hala ülkesinde yolsuzluk olduğunun altın çizerek, "Yolsuzluk, bir gecede bitecek bir şey değil" dedi.

Arabaları parçalama amaçlarının dünyaya bir mesaj vermek için yapıldığını söyleyen Duterte, "Dünyaya Filipinler’in, yatırım yapılabilecek uygun ve güvenilir bir yer olduğunu göstermek istiyorum, burada yolsuzluğa yer yok" ifadelerini kullandı.

Duterte, en son Mart ayındaki kaçak araç parçalama işlemine katılmış, o gün 500 bin dolar değerindeki lüks otomobilleri parçalattırmıştı. Filipinler’de ele geçirilen kaçak araçların hepsi parçalanarak imha ediliyor.

Kaynak: İHA

Etiketler: yolsuzluk, Rodrigo Duterte, lüks araç, Filipinler
Aşağıdaki kodu sitenize ekleyerek haberi paylaşabilirsiniz.
﻿

MANŞETLER



Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz, kaynak gösterilmeden kullanılamaz.
İLETİŞİM KÜNYE Copyright © 2018. TRT HABER