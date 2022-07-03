Haber Giriş: 3 Temmuz 2022 Pazar 22:08Son Güncelleme: Kaynak: AA
Danimarka'da AVM'ye silahlı saldırı: Çok sayıda ölü ve yaralı
[Fotoğraf: AA]
Danimarka polisi, başkenti Kopenhag'daki bir alışveriş merkezinde gerçekleşen silahlı saldırıda çok sayıda ölü ve yaralı olduğunu duyurdu.
Polisten yapılan açıklamada, saldırı sonucu birden fazla kişinin yaralandığı ve olay yerine çok sayıda ambulans ve polis aracının yönlendirildiği ifade edildi.
Alışveriş merkezinde bulunanlardan polis gelene kadar yerinden ayrılmaması istendi.
1 kişi gözaltında
Danimarka basını, olay yerinde 1 kişinin gözaltına alındığını duyurdu.
Etiketler: Danimarka
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