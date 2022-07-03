Polisten yapılan açıklamada, saldırı sonucu birden fazla kişinin yaralandığı ve olay yerine çok sayıda ambulans ve polis aracının yönlendirildiği ifade edildi.

Alışveriş merkezinde bulunanlardan polis gelene kadar yerinden ayrılmaması istendi.

1 kişi gözaltında

Danimarka basını, olay yerinde 1 kişinin gözaltına alındığını duyurdu.