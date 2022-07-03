Haber Giriş: 3 Temmuz 2022 Pazar 22:08Son Güncelleme: Kaynak: AA
Danimarka'da AVM'ye silahlı saldırı: 3 ölü
[Fotoğraf: AA]
Danimarka'nın başkenti Kopenhag'ta bir alışveriş merkezinde silahlı saldırı düzenlendi. 3 kişinin hayatını kaybettiği olayda şüpheli yakalandı.
Silahlı saldırı, Kopenhag'da, havalimanına yakın bir alışveriş merkezinde gerçekleştirildi.
Yüzlerce kişinin bulunduğu alışveriş merkezinde etrafa rastgele ateş açıldı. Danimarka polisi, saldırıda 3 kişinin öldüğünü, 3 kişinin de yaralandığını duyurdu. Yaralıların durumunun kritik olduğu ifade edildi.
Saldırıya dair 22 yaşında Danimarkalı bir kişinin yakalandığını açıklayan polis, olayın terör eylemi olup olmadığının değerlendirildiğini belirtti.
Etiketler: Danimarka
Son Haberler
- 03:14
- 02:27
- 02:18
- 02:37
- 00:47
Sıradaki Haber
Cezayir milli petrol şirketi gaz fiyatlarını gözden geçirme kararı aldı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz