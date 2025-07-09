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Dünya
Guardian 09.07.2025 08:05

Danimarka, yapay zeka ile taklit edilen yüzlere telif getiriyor

Danimarka, bireylerin yüz, beden ve ses özelliklerine telif hakkı tanıyan yasa tasarısıyla yapay zeka destekli sahte içeriklere karşı mücadelede Avrupa’da öncülük etmeye hazırlanıyor. Tasarı, deepfake içeriklerin izinsiz paylaşımına karşı güçlü önlemler içeriyor.

Danimarka, yapay zeka ile taklit edilen yüzlere telif getiriyor

Danimarka hükümeti, yapay zeka ile üretilen deepfake (gerçekçi dijital taklit) içeriklerin yayılmasını engellemek amacıyla telif yasasında köklü bir değişikliğe gidiyor. Yeni düzenlemeyle birlikte bireylerin kendi vücutları, yüz hatları ve sesleri üzerindeki hakları yasal güvence altına alınacak.

Kültür Bakanı Jakob Engel-Schmidt, hazırlanan yasa tasarısının meclise sunulmadan önce kamuoyunun görüşüne açılacağını belirtti. Engel-Schmidt, "İnsanlar artık dijital birer kopyaya dönüştürülüp kötüye kullanılabiliyor. Bu durumu kabul edemeyiz," dedi. Bakan, tasarının mecliste dokuz milletvekilinden onunun desteğini aldığını vurguladı.

İzinsiz taklit içerikler kaldırılabilecek

Yasaya göre bireyler, izinsiz şekilde oluşturulan ve paylaşılan dijital taklit içeriklerin internetten kaldırılmasını talep edebilecek. Bu koruma, sanatçı performanslarının dijital taklitlerini de kapsayacak. Yasa tasarısında ihlal durumlarında mağdurlara tazminat hakkı da öngörülüyor.

Parodi ve hiciv kapsam dışında

Danimarka hükümeti, yeni düzenlemenin ifade özgürlüğünü kısıtlamayacağını vurguladı. Parodi ve hiciv içerikleri yasa kapsamı dışında tutulacak. Ancak platformların yasa hükümlerine uymaması hâlinde ciddi para cezaları gündeme gelecek.

AB başkanlığında gündeme gelecek

Engel-Schmidt, bu girişimin Avrupa genelinde örnek teşkil etmesini umduklarını söyledi.

Danimarka'nın yaklaşan Avrupa Birliği dönem başkanlığı sırasında bu yasa tasarısını diğer üye ülkelere tanıtmayı planlıyor. Bakan, “Platformlar yeni kurallara uymazsa, konu Avrupa Komisyonu'na taşınabilir. Bu nedenle kuralların ciddiyetle karşılanacağını düşünüyorum” ifadelerini kullandı.

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