Danimarka parlamentosu, "casusluk riskine" karşı siber güvenlik tedbiri olarak, 179 milletvekili ile çalışanlardan, Çin menşeli sosyal medya uygulaması TikTok'un resmi telefonlara yüklenmemesini ve yüklü olanların da kaldırılmasını istedi.

Parlamento Başkanı Soren Gade, milletvekilleri ve çalışanlara gönderdiği elektronik postayla "telefonunda TikTok uygulaması yüklü olanların bunları mutlaka kaldırmasının tavsiye edildiğini" belirtti.

Parlamento söz konusu uyarıyı, Danimarka Dış İstihbarat Servisine bağlı Danimarka Siber Güvenlik Merkezinin uygulamanın casusluk maksadıyla kullanılabileceğine dair raporu sonrasında yayımladı.

Geçen günlerde bazı Danimarkalı politikacılar, siber güvenlik tedbirleri kapsamında resmi telefonlarından TikTok uygulamasını kaldırdıklarını açıklamıştı.

TikTok, güvenlik ve mahremiyet kaygıları nedeniyle, Çin yanlısı görüşlerin yayılmasında kullanılabileceği ve kullanıcı bilgilerine erişilebileceği endişesiyle ciddi kısıtlamalarla karşı karşıya kalıyor.

Avrupa Birliği (AB) yürütme organı AB Komisyonu, 23 Şubat'ta güvenlik endişeleri nedeniyle çalışanlarına TikTok yasağı getirmişti.

Norveç'te Adalet Bakanı, devletin tahsis ettiği telefona TikTok uygulaması yüklediğini bildirmemesi nedeniyle özür dilemek zorunda kalmıştı.

ABD Senatosu, 15 Aralık 2022'de "ulusal güvenlik endişeleri" nedeniyle federal hükümet çalışanlarının devlete ait cihazlara TikTok indirmesini yasaklayan tasarıyı oy birliğiyle kabul etmişti.

ABD Temsilciler Meclisi, 28 Aralık 2022'de üyeleri ve çalışanlarının kullandığı resmi cihazlara TikTok uygulamasının indirilmesine ve kullanımına yasak getirmişti.

Maryland, Nebraska, South Carolina, South Dakota, Indiana ve Texas da dahil olmak üzere 50 eyalette de resmi telefonlarda TikTok kullanımını yasaklayan benzer yasalar çıkarılmıştı.