Saray , resmi gerekçenin, en küçük oğlu Prens Joachim'in dört çocuğunun daha normal bir yaşam sürmesine izin vermek ve Avrupa'daki diğer kraliyet ailelerinin monarşilerini zayıflatmak için benzer hamleleri takip etmek olduğunu söyledi.

Kraliyet sarayından yapılan açıklamada, "1 Ocak 2023 itibariyle, Majesteleri Prens Joachim'in torunları yalnızca Monpezat Kont ve Kontes unvanlarını kullanabilecekler, önceki unvanları olan Danimarka Prensi ve Prensesi artık ortadan kalkacak." denildi.

53 yaşındaki Prens Joachim'in iki evliliğinden dört çocuğu var: Nikolai, Felix, Henrik ve Athena, yaşları 23 ila 10 arasında değişiyor.

Saray, "Kraliçe Majesteleri, kararıyla, dört torun için, Kraliyet Evi'ne resmi bir bağlılığın sahip olduğu özel hususlar ve yükümlülüklerle sınırlandırılmadan kendi varlıklarını şekillendirebilmeleri için çok daha büyük bir çerçeve oluşturmak istiyor. Kraliçenin kararı, diğer kraliyet evlerinin son yıllarda farklı şekillerde gerçekleştirdiği benzer değişikliklerle uyumlu" dedi.

Prens Joachim'in en büyük iki oğlunun annesi Kontes Alexandra, Danimarka medyasına karar karşısında "şok" olduğunu söyledi. Bu birdenbire geldi. Çocuklar kendilerini dışlanmış hissediyorlar. Kimliklerinin neden ellerinden alındığını anlayamıyorlar" dedi

Kraliçenin 54 yaşındaki Veliaht Prens Frederik'ten doğan diğer dört torunu unvanlarını koruyacak, ancak 2016'da alınan bir kararla sadece geleceğin kralı olan Prens Christian, reşit olduğunda maaş alacak.