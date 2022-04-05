Konuya ilişkin açıklama yapan Danimarka Dışişleri Bakanı Jeppe Kofod, ülkede diplomat olarak kayıtlı 15 Rus "istihbarat görevlisi"nin sınır dışı edilmesinin kararlaştırıldığını söyledi.

Kofod'un açıklamasına göre, söz konusu kişilerin Danimarka topraklarında casusluk yaptığı tespit edildi.

Rusya'dan misilleme

Öte yandan, RIA ajansının Rusya Dışişleri Bakanlığına dayandırdığı habere göre, Rusya, Danimarka'nın adımına misliyle karşılık verecek.

Buça'da neler yaşandı?

Rus ordusunun, Ukrayna'da Buça kentinden çekilirken katliam yaptığı öne sürülüyor.

Bölgeden yanısyan görüntülere uluslararası kamuoyu tepki gösteriyor. Rusya ise yöneltilen suçlamaları reddediyor.

TASS Haber Ajansı'nda yer alan dünkü açıklamasında Rus bakan Lavrov, Buça'daki cesetlerin oraya "yerleştirildiğini" ve bu cesetlere ait "kurmaca" fotoğrafların da Batılı ülkeler ve Ukrayna tarafından sosyal medya üzerinden yayıldığını söylemişti.