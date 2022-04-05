Endonezya Eğitim, Kültür, Araştırma ve Teknoloji Bakanı Nadiem Makarim, yaptığı açıklamada, Malezya Başbakanı Ismail Sabri Yaakob'un Malaycanın iki ülke arasında ortak dil olmasının yanı sıra Güneydoğu Asya Uluslar Birliğinin (ASEAN) ikinci resmi dili olması teklifini reddettiğini söyledi.

Söz konusu teklif hakkındaki hislerini Başbakan Ismail'e, Endonezya ziyareti sırasında ilettiğini belirten Nadiem, "Ben Eğitim, Kültür, Araştırma ve Teknoloji Bakanı olarak teklifi elbette reddettim" ifadelerini kullandı.

Bakan Nadiem, Malaycanın ASEAN'ın ikinci resmi dil kabul edilmesi teklifinin de bölgesel düzeyde daha fazla çalışılması ve tartışılması gerektiğini dile getirdi.

ASEAN'ın ikinci resmi dili olma teklifi

Nadiem, Endonezcenin tarihsel, yasal ve dilsel avantajları göz önüne alındığında ASEAN'ın ikinci resmi dili olarak daha uygun bir seçim olduğunu ifade etti.

Başbakan İsmail Sabri, Malaycanın uluslararası arenadaki kullanımını artırmak için ASEAN liderleriyle Malaycanın örgütün ikinci resmi dili olarak kullanılmasını görüşeceğini söylemişti.

Güneydoğu Asya Uluslar Birliği: ASEAN

Malezya, Endonezya, Myanmar, Brunei, Kamboçya, Laos, Filipinler, Singapur, Tayland ve Vietnam'dan oluşan ASEAN, bölgedeki ülkelerin ekonomik, politik, güvenlik ve sosyokültürel iş birliğini desteklemek amacıyla 8 Ağustos 1967'de kuruldu.