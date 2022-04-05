Ukrayna Başsavcısı, Rusya'nın saldırılarının başladığı 24 Şubat'tan bugüne 165 çocuğun hayatını kaybettiğini, en az 266 çocuğun yaralandığını duyurdu.

Bu rakama Mariupol gibi cephe hattı şehirlerindeki çocuk kayıplarının dahil olmadığının altı çizildi.

Mariupol kentine ulaşmaya çalışan Uluslararası Kızılhaç Komitesi'nden bir ekip ise önce Rus askerlerince durduruldu, yapılan görüşmelerin ardından serbest bırakıldı.

Ukrayna ordusundan "istifa" iddiası

Kiev yönetimi, Rus donanmasına ait "Amiral Essen" firkateynine hasar verildiğini açıkladı.

Ukrayna Genelkurmay Başkanlığı da kışlasına dönen Rus askerlerin önemli bir bölümünün istifa etmeye çalıştığını ileri sürdü.

Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan ise, "Rusya, ilk planlarının başarısızlığını kabul edip hedef değiştirdi" yorumunda bulundu.