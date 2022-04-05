Haber Giriş: 5 Nisan 2022 Salı 10:54Son Güncelleme: Kaynak: AA
Somali istihbaratından "Eş-Şebab" uyarısı
[Somali'nin başkenti Mogadişu | Fotoğraf: Reuters]
Somali istihbaratı, terör örgütü Eş-Şebab'ın Cumhurbaşkanı Muhammed Abdullah Fermacu ve Başbakan Muhammed Hüseyin Roble'yi hedef almayı planladığını duyurdu.
Somali Ulusal İstihbarat ve Güvenlik Ajansı (NISA), hükümet yetkililerinin Eş-Şebab'ın Fermacu ve Roble'yi hedef almak istediğine dair bilgilendirildiğini açıkladı.
Açıklamaya göre saldırı planı, "Muhammed Mahir" isimli üst düzey Eş-Şebab üyesi tarafından yapıldı.
Cumhurbaşkanlığı ve Başbakanlıktan konuya ilişkin henüz açıklama yapılmadı.
Örgüt, son aylarda sivil ve askeri merkezlere saldırılarını artırmış, onlarca sivil, asker ve siyasetçinin ölümüne yol açmıştı.
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