Amerikan Illinois Üniversitesi'nden araştırmacılar Panama'daki Soberania milli parkındaki kuş türlerini 43 yıl boyunca gözlemlediler.

Sonuçlara göre, 40 yılda kuş popülasyonunda dramatik bir düşüş yaşandı.

35 türde sayıca yüzde 50'nin üzerinde azalma görülürken, 9 türde de sayı yüzde 90 düştü.

Muhtemel neden iklim değişikliği

Araştırmacılar, bu azalmanın gerekçesini net olarak ortaya koyamıyor. Muhtemel nedenler arasında, iklim değişikliği ile bağlantılı yağışlardaki azalma ve yiyecek kıtlığı ile doğum oranlarının düşmesi gösteriliyor.

Yine de kuşların, milli parkta yaşadıklarını hatırlatan araştırmacılar, gelişmeyi kaygı verici olarak niteliyor.