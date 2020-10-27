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Karabağ’da Ermenilerin sözde askeri sorumlusu görevden alındı
Ermenistan işgali altındaki Dağlık Karabağ’ın sözde silahlı güçlerinin başında bulunan Celal Harutyunyan görevden alındı.
Dağlık Karabağ'ın sözde Ermeni yönetiminin başkanı Arayik Harutyunyan, Celal Harutyunyan’ın Dağlık Karabağ’da yaralandığını ve bu nedenle görevinden alındığını açıkladı.
Azerbaycan 27 Eylül'de başlattığı topraklarını işgalden kurtarma operasyonunda 4 şehir, 3 kasaba ve 170 köyü kurtarmıştı.
Etiketler: Karabağ Sorunu Ermenistan AzerbaycanSon Güncelleme: 27 Ekim 2020 Salı 15:59
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