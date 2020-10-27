Dağlık Karabağ'ın sözde Ermeni yönetiminin başkanı Arayik Harutyunyan, Celal Harutyunyan’ın Dağlık Karabağ’da yaralandığını ve bu nedenle görevinden alındığını açıkladı.

Azerbaycan 27 Eylül'de başlattığı topraklarını işgalden kurtarma operasyonunda 4 şehir, 3 kasaba ve 170 köyü kurtarmıştı.