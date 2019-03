ABD Batı Virginia Eyalet Meclisi binasına, son dönemde anti-semitizm tartışmalarının odağında olan ABD Kongresi'nin ilk başörtülü Müslüman üyesi Ilhan Omar'ın, 11 Eylül saldırılarını gerçekleştiren teröristlere benzetildiği afiş asıldı.

Batı Virginia'da Cumhuriyetçi Partinin bir etkinliğinde ortaya çıkan ve sosyal medyada yayılan afişte, Ilhan Omar ve arkasında 11 Eylül 2001'de New York'taki ikiz kulelere yapılan saldırı anının olduğu bir fotoğraf yer alıyor.

Üst kısmında "Asla unutmayacağız dediniz" yazan afişte Ilhan Omar'ın fotoğrafının altında ise "Ben, sizin unuttuğunuzun kanıtıyım" yazısı dikkati çekiyor.

This poster is in your Capitol on a booth sponsored by @WVGOP “When someone shows you who they are, believe them” pic.twitter.com/4k566ztHWo