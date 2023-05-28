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Dünya
TRT Haber 28.05.2023 19:38

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a ilk tebrik mesajları

Cumhurbaşkanı seçiminde sandıkların açılması devam ederken, Erdoğan'a ilk tebrik mesajı Katar Emiri Tamim Bin Hamad ve Macaristan Başbakanı Viktor Orban'dan geldi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a ilk tebrik mesajları
[Fotograf: AA]

Katar Emiri Twitter'dan paylaştığı mesajda, "Sevgili kardeşim Recep Tayyip Erdoğan, zaferinizi tebrik eder, yeni döneminizde başarılar dilerim. Kardeş Türk halkının ilerleme, refah ve iki ülke arasındaki güçlü ilişkileri daha geliştirmek açısından arzularınızı gerçekleştirmenizi dilerim." dedi.

Macaristan Başbakanı Viktor Orban ise tebriklerini Türkçe sundu.

 


TRT Haber’e konuşan KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, “KKTC Cumhurbaşkanı olarak Türkiye’deki iradeyi tebrik ediyorum. Sayın Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın zaferini kutluyorum. Milli siyasetin devamı bakımından bu seçimin sonucu önemliydi. Türk ulusuna hayırlı olsun.” dedi.

KKTC Başbakanı Ünal Üstel, “Anavatan Türkiye’de yapılan Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin sonucu hayırlı olsun. Güçlü ve istikrarlı bir Türkiye için Cumhurbaşkanı Sayın Erdoğan’ın kazanması bizler açısından önemliydi. Sayın Cumhurbaşkanına yeni dönemde de başarılarının devamını diliyorum" dedi.

KKTC Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu: “Anavatan Türkiye’mizin Cumhurbaşkanı Sayın Erdoğan’ın yeniden Cumhurbaşkanı seçilmesi Türk ulusunun Doğu Akdeniz’de ve Kıbrıs’ta varolan güçlü duruşu için hayati önemdeydi.” dedi.

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