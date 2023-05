Cumhurbaşkanı Erdoğan'a ilk tebrik mesajları

Katar Emiri Twitter'dan paylaştığı mesajda, "Sevgili kardeşim Recep Tayyip Erdoğan, zaferinizi tebrik eder, yeni döneminizde başarılar dilerim. Kardeş Türk halkının ilerleme, refah ve iki ülke arasındaki güçlü ilişkileri daha geliştirmek açısından arzularınızı gerçekleştirmenizi dilerim." dedi.

Macaristan Başbakanı Viktor Orban ise tebriklerini Türkçe sundu.

Congratulations to President @RTErdogan on his unquestionable election victory! Tebrikler, Sayın Cumhurbaşkanı! pic.twitter.com/I1IR7g3EWe