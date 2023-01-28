Italia Digitale Vakfı'nın, Dijital Gözlemevi dünyanın önde gelen ülkelerinden bazılarının liderlerine dair bir çalışma yaptı.

24 lider arasında yapılan analizde, son 3 aylık zaman diliminde takipçi sayısı, gönderi başına toplam etkileşim ve ortalama etkileşime göre bir sıralama yapıldı.

Sosyal medyada en çok takip edilen lider, 66 milyondan fazla takipçiyle ABD Başkanı Joe Biden oldu.

İkinci sırada 40 milyondan fazla takipçiyle Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan yer aldı.

Ukrayna Devlet Başkanı Volodımir Zelenskiy de 27 milyonla üçüncü oldu.

Analize göre Brezilya Devlet Başkanı Lula da Silva ise, sosyal medyada en aktif lider.