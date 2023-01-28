Haber Giriş: 28 Ocak 2023 Cumartesi 23:10Son Güncelleme: Kaynak: AA
Cumhurbaşkanı Erdoğan sosyal medyada dünyada en çok takip edilen 2. lider
[Fotoğraf: AP (Arşiv)]
İtalya'da 24 lider arasında yapılan analizde, liderlerin son 3 aydaki sosyal medya faaliyetlerine göre bir sıralama yapıldı. Çalışma, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sosyal medyada en çok takip edilen 2'nci dünya lideri olduğunu ortaya koydu.
Italia Digitale Vakfı'nın, Dijital Gözlemevi dünyanın önde gelen ülkelerinden bazılarının liderlerine dair bir çalışma yaptı.
24 lider arasında yapılan analizde, son 3 aylık zaman diliminde takipçi sayısı, gönderi başına toplam etkileşim ve ortalama etkileşime göre bir sıralama yapıldı.
Sosyal medyada en çok takip edilen lider, 66 milyondan fazla takipçiyle ABD Başkanı Joe Biden oldu.
İkinci sırada 40 milyondan fazla takipçiyle Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan yer aldı.
Ukrayna Devlet Başkanı Volodımir Zelenskiy de 27 milyonla üçüncü oldu.
Analize göre Brezilya Devlet Başkanı Lula da Silva ise, sosyal medyada en aktif lider.
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