Dünya
Cumhurbaşkanı Erdoğan Özbekistan Cumhurbaşkanı Mirziyoyev ile görüştü15 Ekim 2019 Salı 10:53 - Son Güncelleme 15 Ekim 2019 Salı 11:04
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev ile Azerbaycan'da bir araya geldi.
Türk Dili Konuşan Ülkeler İş Birliği Konseyi (Türk Konseyi) 7. Zirvesi için Azerbaycan'da bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Fairmont Otel'de, Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev ile basına kapalı bir görüşme gerçekleştirdi.
Görüşmede Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank ile Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan da hazır bulundu.
Kaynak: AA