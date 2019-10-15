Türk Dili Konuşan Ülkeler İş Birliği Konseyi (Türk Konseyi) 7. Zirvesi için Azerbaycan'da bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Fairmont Otel'de, Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev ile basına kapalı bir görüşme gerçekleştirdi.

Görüşmede Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank ile Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan da hazır bulundu.

Kaynak: AA