Navalnıy, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, Rusya genelinde fonun ofislerine, çalışanlarının ve destekçilerinin evlerine polis baskını yapıldığını bildirdi.

Yolsuzlukla Mücadele Fonu avukatı Lubov Sobol da aramal arın, Rusya'nın 14 kentinde yapıldığını ve geçen ay gerçekleşen yerel seçimlerle ilgili olduğunu öne sürdü.

41 şehirde fon çalışanlarının evleri ve ofislerinin bulunduğu 200'ün üzerinde adreste, geçen ay, güvenlik güçleri tarafından kara para aklama suçlamasıyla aramalar yapılmıştı.

Rusya Adalet Bakanlığı da Yolsuzlukla Mücadele Fonunu ülke dışından finanse edildiği gerekçesiyle "Yabancı ajan" listesine dahil etmişti.

Kaynak: AA